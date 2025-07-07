Назван фактор, который может полностью изменить настрой Запада к России

Угроза падения Киева или прорыв фронта могут внезапно изменить настрой Запада относительно России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, определенные подвижки есть уже сейчас, так как президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Дональд Трамп провели разговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Пока не случится какого-то крупного события, которое сломает статус-кво, например, крупная победа России на поле боя, прорыв фронта, угроза падения Киева либо серьезный раскол в Европе по поводу Украины, который приведет к полному прекращению военных траншей, честно говоря, сложно представить, что могло бы еще внезапно изменить настрой на Западе и заставить европейцев всерьез вести с нами переговоры. Хотя на текущий момент кажется, что в какой-то степени статус-кво уже меняется, поэтому и Макрон звонит в Россию, Трамп недавно говорил с Путиным, — сказал Дудаков.

Он напомнил о продолжении российско-американских переговоров. По словам политолога, раздражители, которые существуют в отношениях Москвы и Вашингтона, будут устраняться. Дудаков уточнил, что речь идет о работе дипломатических служб, предоставлении виз и открытии прямого авиасообщения.

Ранее Путин заявил, что Россия и США на протяжении всей истории всегда находили что-то объединяющее две страны. По его словам, Москва с добротой относилась к Вашингтону, например поставляла оружие и поддерживала стремление к независимости от Великобритании.