НАТО предъявила требования к Китаю из-за России НАТО призывает Китай прекратить поддерживать Россию

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Йенс Столтенберг

Лидеры стран НАТО призвали Китай прекратить любую поддержку специальной военной операции России на Украине, сообщает Reuters. В тексте итоговой декларации саммита в Вашингтоне члены Альянса назвали КНР «решающим пособником» РФ. НАТО также беспокоит развитие космических возможностей КНР, и Блок призывает Пекин обсудить снижение стратегических рисков.

Китай стал решающим пособником в военных действиях России на Украине, и Пекин продолжает создавать системные проблемы для Европы и безопасности, — передает агентство.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин поставляет Москве технологии и электронику для ведения конфликта на Украине. По его словам, «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны».

Председатель КНР Си Цзиньпин до этого призвал международное сообщество создать условия для прекращения огня на Украине. По его словам, крупным державам следует проявить «положительную энергию» в этом вопросе.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко после этого заявил, что Китай готов противодействовать всем вызовам и угрозам вместе с Россией. По его словам, отношения КНР и РФ демонстрируют огромную стрессоустойчивость и динамично развиваются, а это служит образцом отношений между государствами.