Китай выразил готовность противостоять угрозам вместе с Россией

Фото: Li Tao/XinHua/Global Look Press

Чжао Лэцзи

Китай готов противодействовать всем вызовам и угрозам вместе с Россией, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжао Лэцзи на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По его словам, которые передает ТАСС, отношения КНР и РФ демонстрируют огромную стрессоустойчивость и динамично развиваются, а это служит образцом отношений между государствами.

Китайская сторона готова с российской стороной <...> вместе противодействовать рискам и угрозам, чтобы вместе писать новую страницу китайско-российских отношений, — сказал он.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что однополярная модель, которая служила интересам стран Запада, уходит в прошлое. По его словам, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил, что Запад для сохранения своего господства «старается повернуть вспять маховик истории».

До этого Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пекин поставляет Москве технологии и электронику для ведения конфликта на Украине. По его словам, «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны».