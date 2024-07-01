Столтенберг выдвинул тяжелое обвинение против Китая Генсек НАТО Столтенберг: Китай бросает вызов безопасности НАТО

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Йенс Столтенберг

Китай несет угрозу для Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подстрекает к конфликту в Европе, заявил в интервью Yomiuri генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО углубит сотрудничество с Австралией, Южной Кореей, Японией и Новой Зеландией.

НАТО не рассматривает Китай как враждебную страну, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности, — заявил Столтенберг.

Генсек Блока заявил, что Пекин поставляет Москве технологии и электронику для ведения конфликта на Украине. По его словам, «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны». Вопросы углубления партнерства Альянса с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией для усиления давления на КНР станут ключевыми на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, подчеркнул Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты останутся союзником Украины и НАТО вне зависимости от исхода президентских выборов. Он напомнил, что Киев поддерживают в обеих американских партиях. Столтенберг добавил, что Альянс будет играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных, а также доставке военного оборудования.