НАТО требует от России международного расследования по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/006a249c-ee9f-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства «Новичка», а также разрешить международное расследование ситуации с Алексеем Навальным, которого якобы отравили «Новичком».

В НАТО пока не знают какие конкретно меры будут приняты в связи с ситуацией с российским оппозиционером. В настоящее время они обсуждаются.

NEWS.ru писал, что 4 сентября должна пройти внеплановая встреча послов стран — членов Североатлантического альянса. На ней будет обсуждаться ситуация с Навальным.

Немецкое правительство 2 сентября заявило, что институт Бундесвера установил наличие в организме Навального отравляющего вещества «Новичок». Омские медики не обнаружили следов отравления в организме блогера.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у оппозиционера были проблемы с пищеварением до госпитализации. Они могли быть связаны с соблюдением им диеты для похудения.