НАТО требует от России международного расследования по ситуации с Навальным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства «Новичка», а также разрешить международное расследование ситуации с Алексеем Навальным, которого якобы отравили «Новичком».
В НАТО пока не знают какие конкретно меры будут приняты в связи с ситуацией с российским оппозиционером. В настоящее время они обсуждаются.
NEWS.ru писал, что 4 сентября должна пройти внеплановая встреча послов стран — членов Североатлантического альянса. На ней будет обсуждаться ситуация с Навальным.
Немецкое правительство 2 сентября заявило, что институт Бундесвера установил наличие в организме Навального отравляющего вещества «Новичок». Омские медики не обнаружили следов отравления в организме блогера.
Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у оппозиционера были проблемы с пищеварением до госпитализации. Они могли быть связаны с соблюдением им диеты для похудения.
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