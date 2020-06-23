НАТО призвало подключить к переговорам по вооружениям Китай

https://static.news.ru/photo/791b8906-b553-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по вооружениям. Он заявил об их поддержке.

По его словам, к обсуждению следует подключить представителей Китая, передаёт ТАСС.

Тот факт, что Россия и США сели за стол переговоров и ведут консультации по контролю над вооружениями, имеет огромное значение для НАТО и для безопасности всего мира, — подчеркнул он.

Такое заявление Столтенберг сделал в ходе выступления в «Германском фонде Маршалла» в Брюсселе.

Как писал NEWS.ru, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 23 июня сделает заявление о результатах переговоров с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым по вопросам стратегической стабильности. Их встреча прошла 22 июня в Вене.

Москва возражала против того, чтобы символика КНР была размещена на встрече, которая проходит в отсутствие китайской стороны. При этом за наличие китайских флагов агитировал Вашингтон и надеялся таким образом создать дополнительное давление на Пекин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин до этого заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).