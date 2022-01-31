НАТО и Россия меряются силами

Россия и НАТО в восточной Европе выглядят достойными противниками, со сравнимым количеством вооружений и живой силы.

Расположение сил вокруг Украины Lidia María Veles

НАТО в случае обострения конфликта на востоке Украины может выставить в регионе до 75 000 человек. Россия, по разным оценкам, уже развернула у границы с Украиной около 100 тысяч штыков в полной боеготовности.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вскоре» отправит свой военный контингент в Восточную Европу.

Однако скорее всего всё ограничится войной нервов. Заявления НТО, передвижения военных частей Украины у линии разграничения в Донбассе и скопление российских войск в том же регионе показывают готовность и Киева, и Москвы к военному сценарию, но между демонстрацией силы и ее применением — огромная дистанция.