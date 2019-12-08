https://static.news.ru/photo/466f40ba-19e0-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Монреальский протокол 1987 года по прекращению производства веществ, разрушающих озоновый слой, оказался первым международным соглашением, успешно замедлившим приближение климатической катастрофы. Об этом сообщается в пресс-релизе австралийского Университета Нового Южного Уэльса на сайте Phys.org.

К середине этого столетия средние температуры Земли будут на градус ниже того уровня, который мог бы быть при отсутствии данного договора. Положительный эффект более всего заметен в Арктике, где разница достигнет 3–4 градусов Цельсия.

В Северной Америке, Африке и Евразии уже удалось избежать потепления на 0,5–1 градус Цельсия. Через 30 лет эти значения будут равны 1,5–2 градусам Цельсия.

Кроме того, удалось сохранить весомые объёмы морского арктического льда — на 25 % больше, чем в сценарии, в котором не предусматривалось никаких усилий.

Для сравнения: действия, предпринятые в рамках Киотского протокола в борьбе с глобальным потеплением, приведут к смягчению роста температуры лишь на 0,12 градуса Цельсия.

Ранее NEWS.ru писал, что изменения в климате повлияют на доступность природного газа и нефти, которые скрыты под ледниками полярной зоны Северного полушария. Ценные ресурсы будут доступны странам, которые имеют доступ к Северному и Балтийскому морям.