Монреальский протокол 1987 года по прекращению производства веществ, разрушающих озоновый слой, оказался первым международным соглашением, успешно замедлившим приближение климатической катастрофы. Об этом
К середине этого столетия средние температуры Земли будут на градус ниже того уровня, который мог бы быть при отсутствии данного договора. Положительный эффект более всего заметен в Арктике, где разница достигнет 3–4 градусов Цельсия.
В Северной Америке, Африке и Евразии уже удалось избежать потепления на 0,5–1 градус Цельсия. Через 30 лет эти значения будут равны 1,5–2 градусам Цельсия.
Кроме того, удалось сохранить весомые объёмы морского арктического льда — на 25 % больше, чем в сценарии, в котором не предусматривалось никаких усилий.
Для сравнения: действия, предпринятые в рамках Киотского протокола в борьбе с глобальным потеплением, приведут к смягчению роста температуры лишь на 0,12 градуса Цельсия.
Ранее NEWS.ru писал, что изменения в климате повлияют на доступность природного газа и нефти, которые скрыты под ледниками полярной зоны Северного полушария. Ценные ресурсы будут доступны странам, которые имеют доступ к Северному и Балтийскому морям.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен