https://static.news.ru/photo/6f454686-e74c-11e9-98e3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Второй свидетель (сотрудник американской разведки) по делу о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может дать более точную информацию, чем та, что предоставил первый.

Как пишет газета New York Times, свидетель уже общался с генеральным инспектором Майклом Аткинсоном и сообщил ему, что его информация основывается на разговорах с рядом чиновников Белого дома.

Что касается первого свидетеля, то его личность не раскрывается. Есть предположение, что он является сотрудником ЦРУ.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и Трампу.