Надежды тают вместе со льдами: объём парниковых выбросов снова пошёл в рост

Объёмы выбросов парниковых газов — которые считаются главной причиной катастрофических изменений глобального климата, — в 2021 году резко выросли по сравнению с прошлым годом. Основными источниками эмиссии углекислоты вновь стали те самые страны, правительства которых громче всех бьют тревогу по поводу грядущей тепловой смерти человечества. Что это — запредельный цинизм политиков или признание их неспособности руководить процессами, ради которых они на эти должности назначены, разбирается NEWS.ru.

Двадцать самых промышленно развитых стран мира вновь возглавили список самых мощных загрязнителей окружающей среды, следует из опубликованного в четверг доклада Climate Transparency Report (CTR). Из документа следует, что объём выбросов углекислого газа в текущем году вырос на 4%. В 2020 году эмиссия СО2 сократилась на 6% по сравнению с годом ранее, однако причиной этого стали вызванные пандемией коронавируса локдауны, а не сознательные действия правительств по борьбе с глобальными изменениями климата.

Быстрее всего «нагоняют упущенное» Китай, Аргентина и Индия — по расчётам авторов доклада, в нынешнем году они превысят уровни выбросов, достигнутые в последний допандемийный год. Беспечное отношение «двадцатки» к экологии полностью нивелирует все усилия по сдерживанию роста температуры Земли в пределах 1,5 градуса — критический порог, за которым изменения климата сделаются необратимыми при любых сценариях. Сейчас мировые температуры выросли на 1,1 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Особую остроту содержащейся в докладе информации придаёт тот факт, что всего через две недели в Глазго открывается 12-дневный глобальный саммит СОР-26, который сами его участники называют «последним шансом» для мирового сообщества предпринять скоординированные меры по предотвращению безвозвратного перехода через этот порог.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны G20 должны поставить более амбициозные национальные цели по сокращению выбросов углерода. Доклад убеждает, что без их участия двигаться вперёд невозможно. Они это знают не хуже, чем мы. И накануне СОР-26 мяч находится на их стороне поля, — заявила координатор CTR Ким Кетце .

Судя по выводам CTR, даже накануне открытия СОР-26 создаётся ощущение, что национальный эгоизм ряда правительств (как минимум в странах G20) одерживает верх над инстинктом самосохранения человечества. На «двадцатку» приходится 75% всех выбросов парниковых газов в мире, причём в нынешнем году отмечен значительный (на 5%) рост сжигания самого «грязного» вида топлива — угля. И это несмотря на то, что в 2020 году мировые цены на уголь выросли вчетверо.

Именно уголь (причём самый экологически вредный и экономически неэффективный его вид, бурый) является основным топливом, используемым в Китае. Из-за этого 60% роста выбросов парниковых газов в нынешнем году приходится именно на эту страну. Хуже того, Пекин даже не стремится делать вид, что готов вносить свою лепту в общемировые усилия по предотвращению климатических изменений, словно Китай находится на другой планете.

Всё это ставит под сомнение искренность (или способность) политиков придерживаться своих обещаний, что постковидное восстановление мировой экономики будет иметь «зелёный» характер. Из тех $1,8 трлн, которые правительства стран мира в сумме выделили на восстановительную поддержку своих экономик, на экологически безвредные возобновляемые источники энергии (солнечные, ветровые, геотермальные и т. д.) предусмотрено только $300 млрд. Это почти столько же, сколько страны G20 выделили на финансирование восстановительных мер в традиционной топливной промышленности, то есть общий итог усилий оказался почти нулевым. Сегодня возобновляемые источники энергии занимают только 12% от общей энергогенерации.

Мировое сообщество в лице политиков и прессы чётко поделено на «алармистов» и «отрицателей», а истинное положение вещей в экологии достаточно далеко от того, как его рисуют те и другие, сказал NEWS.ru эколог Александр Нахутин.

Harald Wenzel-Orf/imageBROKER.com/Global Look Press

Мы в настоящий момент на самом деле наблюдаем рост выбросов, но он вызван восстановительным ростом экономики после пандемии. Это было предсказуемо и потому не должно вызывать панических оценок. Куда важнее, что в долговременной перспективе объёмы эмиссии парниковых газов будут снижаться, и несправедливо говорить, что правительства совсем ничего для этого не делают — хотя, конечно, делают не столь много и не так быстро, как хотелось бы. Александр Нахутин замдиректора Института глобального климата и экологии РАН замдиректора Института глобального климата и экологии РАН

Декарбонизация мировой экономики уже приобрела устойчивый и необратимый характер, поэтому катастрофы не будет даже при неблагоприятных сценариях, если человечество не уложится в поставленные для предотвращения роста температур сроки, утверждает эксперт.

Природа и человечество изменения климата переживут, пусть и не без последствий. Какие-то виды с лица Земли исчезнут, но вид homo sapience в их число не попадёт. Правда, жить этому виду станет менее комфортно, чем прежде, в первую очередь в социально-экономическом разрезе, а также в медицинском смысле, — предвидит он.

Простая экстраполяция показывает, что к 2100 году около 1,2 миллиарда человек будут жить в областях, где «климатическая духовка» станет обычным состоянием атмосферы. Это в четыре раза больше населения, чем сегодня.

Но, по мнению Нахутина, СОР-26 при любом исходе конференции не станет «последним шансом» для человечества, как это преподносят алармисты.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала россиян срочно готовиться к появлению новой категории мигрантов — климатических. Правительство России разработало программу по приспособлению экологии и экономики к климатическим изменениям, рассчитанную до 2030 года.