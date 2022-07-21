Начальник штаба ВВС США допустил передачу Украине военной авиации Начальник штаба ВВС США генерал Браун неисключил передачу Украине военной авиации

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

F-35A

В США допускают передачу Украине военной авиации западного образца. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун. По его словам, которые приводит ТАСС, есть целый ряд вариантов техники, которые могут быть переданы Киеву.

Есть американская [техника], есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине, — рассказал генерал.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о поставке Украине советских истребителей по причине сложностей с запчастями для них.

Поэтому это точно будет что-то не российского производства, — резюмировал Браун.

Также ранее Браун допустил, что специалисты США займутся обучением украинских лётчиков пилотированию американских самолётов.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что США передадут Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Его Соединенные Штаты предоставят Киеву на текущей неделе