Впервые в истории на землю доставили грунт с обратной стороны Луны На Землю доставили грунт с обратной стороны Луны возрастом около 4 млрд лет

Фото: NEWS.ru

Впервые в истории человечества на Землю доставлены образцы грунта с обратной стороны Луны. Они находятся на борту китайского аппарата «Чанъэ-6», который 25 июня успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия, пишет РИА Новости. Он собрал разнообразные образцы грунта на разных участках в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Ранее замдиректора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин сообщил, что в рамках миссии ученые надеются доставить на Землю образцы грунта возрастом около 4 млрд лет. Запуск «Чанъэ-6» прошел в рамках четвертого этапа китайской лунной программы.

В июне президент РФ Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA. С помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

6 июня прототип корабля Starship в ходе четвертого испытательного полета впервые совершил успешную посадку на водную поверхность. Он приводнился в Индийском океане. Запуск прототипа был произведен со стартовой площадки космодрома в техасском Бока-Чика в 07:52 по местному времени. О состоянии аппарата на данный момент не сообщается.