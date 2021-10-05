На Украине Зеленскому отказали в новом президентском сроке

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что информация о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского перечеркнула его перспективы переизбраться на второй срок. До появления «досье Пандоры» украинский лидер «жил» мыслями о продолжении карьеры президента, о чём говорят его рассуждения об электоральных симпатиях, отметил Мураев в эфире телеканала «Наш».

Согласно «досье Пандоры» Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице, — считает Мураев.

Он допустил, что историю с офшорами против Зеленского могут использовать США.

Ему могут дать возможность «добыть» президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но Украина тогда становится ручным инструментом, и по команде будет делать всё, что скажут, — подчеркнул экс-депутат.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. По данным из «досье Пандоры», с помощью этих офшоров, в частности, на двух партнёров нынешнего украинского лидера было куплено дорогое имущество в Лондоне.