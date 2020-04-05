На Украине разбили мемориальные доски погибшим в Донбассе

https://static.news.ru/photo/eb08835c-7741-11ea-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две мемориальные доски погибшим участникам так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе разбили в Полтаве. Об этом сообщили власти украинского города.

Неизвестные разбили две из трёх табличек, у третьей была сорвана подставка для цветов. Вандалы орудовали ночью, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить злоумышленников, сообщает УНИАН.

Ранее NEWS.ru писал, что бюст маршала СССР Георгия Жукова, снесённый националистами в Харькове, будет восстановлен за счёт пожертвований. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.