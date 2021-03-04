На Украине объявили о начале третьей волны пандемии

https://static.news.ru/photo/1bf4b5b8-7cea-11eb-8ba6-96000091f725_660.jpg Киев (Украина) Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале в стране третьей волны пандемии COVID-19. Кроме того, он отметил, что масочный режим будет сохраняться ещё как минимум два года.

Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине, — цитирует «Интерфакс» Шмыгаля.

Он добавил, что процесс вакцинации от коронавируса в мире займёт как минимум два года, на протяжении которых необходимо будет сохранять масочный режим.

Как только большая часть областей перейдут в «красную зону» эпидемиологической опасности, скорее всего, придётся возвращаться к введению локдауна, — отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что «не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасёт», и не исключил возможность и четвёртой, и пятой волн пандемии.

Как писал NEWS.ru, на Украине медработники почувствовали себя нехорошо после вакцинации индийским препаратом против коронавируса Covieshield/AstraZeneca. Инцидент произошёл в Одессе. Как сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, после вакцинации 60 сотрудников медицинских учреждений города 22 из них ощутили повышение температуры — от 37,2 до 38,5 градуса.

Всего в списке граждан, пожелавших вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, в том числе — 496 медиков, работающих в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако в дальнейшем часть желающих отказались от вакцинации.