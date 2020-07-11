На Украине назвали срок возвращения Донбасса

https://static.news.ru/photo/a5f0b6bc-c35f-11ea-bff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников назвал срок возвращения отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его словам, безопасная реинтеграция займёт минимум 25 лет, а после восстановления контроля Киева над Донбассом должно смениться поколение для преодоления «разрушения того раздора в головах, который там есть».

Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться, — передаёт слова Резникова «НВ».

Он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР живут 20-летние «вполне сознательные ребята», ненавидящие Украину и желающие жить в Советском Союзе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее Резников рассказал о нюансах Минских соглашений. По его словам, на сегодняшний день в них многое не работает, писал NEWS.ru.