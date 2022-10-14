На севере Турции заблокированы рабочие из-за взрыва в шахте

Фото: Xinhua/Global Look Press

На севере Турции произошел взрыв в шахте, под завалами заблокированы рабочие, сообщает телеканал CNN Turk. ЧП произошло в районе Амасра в Бартыне. Предварительно, под завалами находятся около 49 человек.

Губернатор Бартына Нуртач Арслан сообщил, что 14 человек были высвобождены, еще 49 остаются заблокированными под землей.

Согласно срочным новостям, стало известно, что на шахте в районе Амасра в Бартыне произошел взрыв. Было направлено множество машин скорой помощи. Сообщается, что под землей находятся рабочие, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы ещё 88 человек, никто из них не пострадал.