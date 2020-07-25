На испанском острове Тенерифе упал метеорит

https://static.news.ru/photo/7891fdde-ce90-11ea-9712-fa163e074e61_660.jpg Тенерифе Фото: Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

На севере острова Тенерифе (Испания) упал небольшой метеорит. Его радиус составляет 10–20 сантиметров. Учёные призывают местное население помочь в поисках его фрагментов.

Падение космического тела произошло ещё 14 июля в 00:50. Известно об этом стало только сейчас. Музей науки и космоса острова смог подтвердить явление благодаря одной из своих камер, сообщает газета Diario de Avisos. Также падение космического тела зафиксировала обсерватория словацкого проекта AMOS в Национальном парке Тейде.

Благодаря разным ракурсам съёмки удалось сузить радиус падения. Предполагается, что метеорит упал между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте.

По словам директора Музея науки и космоса Гектора Сокаса, вхождение метеоритов в атмосферу — очень распространённое явление, приводит El Dia. Это, по его словам, происходит практически ежедневно. Однако чтобы метеорит достигал поверхности Земли, не успев сгореть, это редкость. Хотя историческим событием это не назовёшь.

Тем не менее учёный объясняет, что для науки важно найти хотя бы один из осколков, и призывает на помощь местное население. Куски метеорита, говорит он, вряд ли будут размером больше ладони. Опознать их можно по очень чёрной и гладкой поверхности, как будто они были сожжены.

19 июля жители Иркутской области стали свидетелями падения небольшого яркого болида. В Сети появилось множество видео, на которых запечатлено произошедшее. До земли метеорит не долетел, сгорев в атмосфере, писал NEWS.ru.