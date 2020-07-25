На испанском острове Тенерифе упал метеорит

На севере острова Тенерифе (Испания) упал небольшой метеорит. Его радиус составляет 10–20 сантиметров. Учёные призывают местное население помочь в поисках его фрагментов.
Падение космического тела произошло ещё 14 июля в 00:50. Известно об этом стало только сейчас. Музей науки и космоса острова смог подтвердить явление благодаря одной из своих камер,
Благодаря разным ракурсам съёмки удалось сузить радиус падения. Предполагается, что метеорит упал между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте.
По словам директора Музея науки и космоса Гектора Сокаса, вхождение метеоритов в атмосферу — очень распространённое явление,
Тем не менее учёный объясняет, что для науки важно найти хотя бы один из осколков, и призывает на помощь местное население. Куски метеорита, говорит он, вряд ли будут размером больше ладони. Опознать их можно по очень чёрной и гладкой поверхности, как будто они были сожжены.
19 июля жители Иркутской области стали свидетелями падения небольшого яркого болида. В Сети появилось множество видео, на которых запечатлено произошедшее. До земли метеорит не долетел, сгорев в атмосфере, писал NEWS.ru.
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