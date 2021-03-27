«Мы выберем время и место»: Блинкен пообещал ответ на «агрессию» России

https://static.news.ru/photo/a6c2bf18-8fce-11eb-925f-96000091f725_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

США не намерены оставлять без внимания «агрессивные» действия России, которые являются ключевой проблемой как для Штатов, так и для НАТО. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Мы примем необходимые действия в своё время и в выбранном нами месте, — пообещал политик.

В интервью CNN он поднял ряд вопросов, касающихся взаимоотношений с Россией. Но если касательно ответа на российскую «агрессию» он отказался говорить подробно, то по «Северному потоку — 2» глава Госдепа высказался более детально.

Впрочем, риторика Штатов, изложенная Блинкеном, остаётся неизменной: США остаются противниками реализации проекта газопровода. По словам госсекретаря, его постройка даст России новое оружие — она сможет использовать энергетику как инструмент принуждения.

Мы лишь хотим пояснить, что в нашей позиции нет двусмысленности, чтобы наши [европейские] друзья и партнёры могли нас понять. Очень жаль, что трубопровод стал поводом к раздору, но несмотря на это, в любых других сферах мы продолжаем сотрудничество теснее, чем когда-либо, — сказал Блинкен.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

Как писал NEWS.ru, строительство стратегически важного для РФ газопровода «Северный поток — 2» будет завершено уже в этом году. С таким заявлением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.