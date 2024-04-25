«Мы едем на убой»: украинских призывников выгоняют из Европы на фронт

Фото: Pau Venteo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Польши, Германии и Италии заявили о готовности депортировать на Украину мужчин призывного возраста. Зеленский в свою очередь прогнозирует, что исход конфликта понравится не всем. Как украинцы отреагировали на возможную депортацию, каким финал СВО видит украинский президент?

Кто будет депортировать украинцев из Европы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала боевых действий в феврале 2022 года.

«Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине», — приводит его слова агентство Reuters.

Как именно Варшава сможет помочь Киеву в возвращении украинских призывников, Косиняк-Камыш не уточнил, однако отметил, что «возможна любая помощь».

В свою очередь украинские Telegram-каналы сообщили, что Германия и Италия вслед за Польшей заявили о готовности возвращать на Украину призывников.

«Германия и Италия готовы запустить процесс экстрадиции украинских мужчин на Украину. Мы едем на убой, бежать некуда», — пишет один из каналов.

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское госпредприятие «Зеркало недели» сообщило 22 апреля о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по «техническим причинам». МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.

«Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению должного отношения к мужчинам мобилизационного возраста на Украине и за рубежом», — написал Кулеба на своей странице в Х (Twitter).

Он добавил, что находящиеся за границей мужчины призывного возраста не смогут получать услуги от государства, которое не хотят защищать.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

Фото: Pau Venteo/Global Look Press

Что сказал Зеленский об окончании СВО

В беседе с журналистом Fox News Зеленский предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта России и Украины. Политик признался, что не знает, каким будет конец специальной военной операции, но при этом выразил уверенность в победе Киева.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — заявил Зеленский.

В то же время украинский лидер допустил, что ВСУ будут терять свои позиции в том случае, если не получат незамедлительную помощь со стороны США.

«Дай бог, мы получим ее как можно быстрее. В противном случае они отбросят нас. Это правда. Наши люди знают об этом, и американцы должны знать об этом», — указал президент Украины.

Также Зеленский заявил Fox News, что на Украине должна действовать западная авиация. Этими словами политик ответил на вопрос журналиста о том, хотел бы он, чтобы помогавшие Израилю самолеты работали на территории его страны.

«Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны — они должны показывать то же самое на нашей территории», — призвал Зеленский.

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