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01 августа 2025 в 08:14

Мужчина полетел в Турцию за новыми волосами и умер

Sun: 38-летний британский турист умер после пересадки волос в Турции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Турист из Великобритании умер в Стамбуле после операции по пересадке волос, сообщает газета Sun. Отмечается, что 38-летний мужчина перед смертью перенес пятичасовую операцию.

Вскоре после хирургического вмешательства ему стало плохо, туриста срочно госпитализировали для оказания помощи, но тот скончался. Причина смерти пока неизвестна. Будут проведены необходимые экспертизы. Кроме того, полиция допросила персонал клиники, где была проведена пересадка.

Ранее в Московской области 47-летняя женщина не выжила во время операции по коррекции груди. Инцидент произошел в одной из клиник Подольска. Москвичка легла на плановую операцию. Однако в процессе у нее остановилось сердце. Точные причины смерти устанавливаются.

До этого фотограф из Екатеринбурга впала в кому во время отпуска в Таиланде. У 33-летней Дарьи дважды остановилось сердце, наблюдаются серьезные проблемы с мозговой деятельностью. Россиянка отправилась на отдых с друзьями, но 15 апреля у нее началось заражение крови, после этого она потеряла сознание.

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