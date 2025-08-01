Мужчина полетел в Турцию за новыми волосами и умер Sun: 38-летний британский турист умер после пересадки волос в Турции

Турист из Великобритании умер в Стамбуле после операции по пересадке волос, сообщает газета Sun. Отмечается, что 38-летний мужчина перед смертью перенес пятичасовую операцию.

Вскоре после хирургического вмешательства ему стало плохо, туриста срочно госпитализировали для оказания помощи, но тот скончался. Причина смерти пока неизвестна. Будут проведены необходимые экспертизы. Кроме того, полиция допросила персонал клиники, где была проведена пересадка.

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