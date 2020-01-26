https://static.news.ru/photo/ca757932-402e-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz/facebook.com

Музей Аушвиц-Биркенау начал распространять информацию о бывшем нацистском концлагере в Освенциме. Сотрудники организации стремятся создать «сеть дипломатии памяти» по всему миру.

По их словам, в мире есть очень много людей, которые готовы поддержать идею.

Мы решили создать собственную сеть культурной дипломатии, которую мы назвали дипломатией памяти, и выбирать людей, которые будут представлять нас в разных странах и регионах, чтобы облегчить разным людям, учителям, деятелям создание разных проектов, связанных с Освенцимом и его миссией, — приводит слова директора музея Петра Цивиньского ТАСС.

Он добавил, что в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения города Красной армией, готовы принять участие более 200 бывших заключённых.

Мир меняется очень быстро во всех аспектах. Нам нужны неизменные основы, которые подходят даже к быстро меняющимся условиям современности. Таким пунктом без сомнения является Освенцим и его история, — заключил Цивиньский.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной армией.