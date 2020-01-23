https://static.news.ru/photo/78e11f64-3dc6-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sivan Farag/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.

По данным « РИА Новости », израильский министр встретил прибывшего в страну российского лидера. Он поприветствовал Путина, после чего поблагодарил его за роль Красной армии в борьбе с нацистской Германии и освобождение Аушвица.

Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией, — заявил Кац.

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.

Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сократил срок своего пребывания в Израиле с трёх до одного дня.