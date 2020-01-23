Фото: Sivan Farag/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.

По данным «РИА Новости», израильский министр встретил прибывшего в страну российского лидера. Он поприветствовал Путина, после чего поблагодарил его за роль Красной армии в борьбе с нацистской Германии и освобождение Аушвица.

Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией, — заявил Кац.

Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин сократил срок своего пребывания в Израиле с трёх до одного дня.

 

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