Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента РФ Владимира Путина за освобождение Освенцима Красной Армией.
По данным «РИА Новости», израильский министр встретил прибывшего в страну российского лидера. Он поприветствовал Путина, после чего поблагодарил его за роль Красной армии в борьбе с нацистской Германии и освобождение Аушвица.
Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией, — заявил Кац.
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI