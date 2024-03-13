Москва оценила вероятность создания своей коалиции против Запада Захарова: Москва не будет создавать альянсы против Запада

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Предложение французского лидера Эммануэля Макрона о формировании коалиции для отправки войск на Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она исключила вероятность создания Россией альянсов против стран НАТО.

Предложение Макрона о формировании коалиции для отправки войск на Украину — очередной мыльный пузырь Елисейского дворца. Мы такими вещами не занимаемся, — заявила Захарова.

В конце февраля Эммануэль Макрон говорил, что в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Макрон при этом не исключил такого развития событий с течением времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской границы или других участков.