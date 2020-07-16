Москва обдумывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике

https://static.news.ru/photo/04457d44-c778-11ea-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imageBROKER.com/Global Look Press

РФ прорабатывает возможные меры по ответу на действия прибалтийских стран, притесняющих российские СМИ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, российское внешнеполитическое ведомство изучает обращения по этому вопросу и думает над адекватным ответом.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию в стране пяти телеканалов холдинга RT. Запрет вступит в силу 17 июля. Речь идёт о каналах RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Аналогично поступили в Латвии. Рига мотивировала запрет тем, что телеканалы связаны с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Кисилёвым, который находится под санкциями ЕС.

Как сообщал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков, увидев в действиях руководства прибалтийских стран признаки «скоординированной кампании» против российских СМИ, решил направить обращение на имя представителя ОБСЕ по свободе слова.