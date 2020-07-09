Пушков раскрыл подробности обращения в ОБСЕ после запрета RT в Прибалтике

https://static.news.ru/photo/1fc4984c-c1ed-11ea-be43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков, увидев в действиях руководства стран Балтии признаки «скоординированной кампании» против российских СМИ, решил направить обращение на имя представителя ОБСЕ по свободе слова.

Литва запретила трансляцию пяти каналов RT, поскольку СМИ якобы связаны с журналистом Дмитрием Киселёвым, который находится под санкциями Европейского союза. Решение вступило в силу 9 июля.

На прошлой неделе аналогичное решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Запрет на вещание там мотивировали тем, что телеканалы группы RT фактически находятся под контролем и управлением российского журналиста Дмитрия Киселёва.

Если вы посмотрите санкции Евросоюза против России, вы заметите, что ни в одной из них не содержатся запретительные меры по отношению к СМИ. Это принципиально важный момент. Санкции в отношении СМИ являются грубейшим нарушением принципов и норм, которым обязаны следовать страны ЕС как члены ОБСЕ и члены Совета Европы. В основополагающих документах этих организаций указано, что все государства-участники должны оказывать максимальное содействие распространению информации и придерживаться принципов свободы СМИ. Решения правительств Литвы и Латвии нарушают не только принципы ОБСЕ и Совета Европы, но и принципы самого Евросоюза, — подчеркнул российский политик в интервью «ПолитЭксперту».

Пушков призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обратить внимание на несостоятельность аргументации литовских и латышских властей в отношении СМИ. По его словам, это «чистый произвол», так как у этих властей нет юридического основания для подобных действий.

В Литве идёт вещание пяти каналов группы RT: сам RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.

Дмитрий Киселёв формально не имеет отношения к холдингу RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Вместе с тем главным редактором информагентства является Маргарита Симоньян, которая также работает и главредом RT.

Киселёв уже заявил, что вместе с коллегами «искренне посмеялся» над решением латвийских властей, которое стало показателем их «уровня глупости и неосведомлённости». По его словам, политики «элементарно попали впросак».

Маргарита Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.

Дмитрий Киселёв был внесён в санкционный список из-за присоединения Крыма к России в 2014 году. По мнению его составителей, журналист активно поддерживал «введение российских войск на Украину». Теперь на Киселёва распространяются визовые и финансовые ограничения. В сентябре 2015 года он подал иск против Совета Европейского союза, потребовав отменить решение. Киселёв считает, что попал под санкции за выражение своей политической позиции в качестве журналиста и комментатора, а следовательно, имеет место нарушение свободы слова. В 2017 году Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил иск без удовлетворения и постановил сохранить действие санкций.