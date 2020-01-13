https://static.news.ru/photo/496c844e-364b-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик дал комментарий по поводу проходящих в Москве межливийских переговоров. По его словам, они должны укладываться в рамки усилий по организации международной конференции по Ливии, которая должна состояться 19 января в Берлине.

Мы следим за ходом переговоров в Москве. Надеемся, что они станут шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине, — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он добавил, что усилия всех стран по урегулированию в Ливии должны быть дополнением к предстоящей в Германии конференции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер похвалил дипломатический метод президента России Владимира Путина, применяемый им в Сирии, Ливии и Иране. Ишингер заявил, что Путин действует на Ближнем Востоке с помощью «политической силы убеждения» и «умной дипломатии», опираясь при этом на военные средства, которые Россия потенциально может пустить в ход.