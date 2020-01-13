https://static.news.ru/photo/e4270a2c-3637-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Ишингер Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press

Немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер похвалил дипломатический метод президента России Владимира Путина, применяемый им в Сирии, Ливии и Иране.

Как передаёт радио Sputnik, Ишингер заявил, что Путин действует на Ближнем Востоке с помощью «политической силы убеждения» и «умной дипломатии», опираясь при этом на военные средства, которые Россия потенциально может пустить в ход.

Это метод, при помощи которого Путин в Сирии, Ливии и, конечно, в иранском вопросе обеспечивает своё влияние. Потому что все знают — он может и по-другому, — отметил немецкий дипломат.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин выразил надежду на то, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не приведёт к крупномасштабному конфликту. Российский президент отметил, что такое развитие событий стало бы катастрофой для всего мира.

Ситуация в Ближневосточном регионе остаётся напряжённой после того, как 3 января США провели спецоперацию в Багдаде, в ходе которой был ликвидирован глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Иранской революции, иранский генерал Касем Сулеймани. Иран в ответ на это в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по американской военной базе в Ираке.