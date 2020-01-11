https://static.news.ru/photo/944107e6-3494-11ea-9b11-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не дойдёт до крупномасштабных военных конфликтов. Он подчеркнул, что это может стать катастрофой для всего мира.

То, что там война идёт, мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий, — цитирует президента РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что военные действия могут привести к масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания и потокам беженцев по всему миру. Это грозит глобальной межрелигиозной, экономической и другими катастрофами.

Как писал NEWS.ru ранее, переговоры Меркель и Путина длились более трёх с половиной часов. Канцлер ФРГ назвала беседу «очень обстоятельной».