Минздрав Турции заявил об одновременной разработке 13 вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ad92488-e253-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tunahan Turhan/INA Photo Agency/Global Look Press

Турецкие учёные одновременно ведут разработку 13 вакцин от коронавирусной инфекции нового типа, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В Турции продолжается работа по созданию 13 вакцин, — подчеркнул глава ведомства на пресс-конференции.

По его словам, в трёх случаях уже завершились испытания, которые проводились на животных, передаёт ТАСС.

Минздрав Турции заинтересовался перспективными российскими вакцинами против коронавируса и предложил Роспотребнадзору помощь в разработке препаратов. Переговоры с турецким замминистра Эмине Алп Меше провела главный санитарный врач Анна Попова.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно, писал NEWS.ru.