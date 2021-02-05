Минздрав Республики Сербской одобрил применение вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f34f5bf4-67db-11eb-a5d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было одобрено Минздравом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Об этом заявили в Twitter разработчика вакцины.

Министерство здравоохранения Республики Сербской зарегистрировало вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении.

Ministry of Health of Republika Srpska approves #SputnikV vaccine pic.twitter.com/b6zJ3WDpHI — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

Ранее российскую вакцину зарегистрировали в Ливане.

BREAKING: 20th country in the world registers Sputnik V. Lebanon's Ministry of Health issues emergency use authorization for #SputnikV vaccine. https://t.co/iy9eXSaUAJ — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

В настоящее время использование российского препарата одобрено в России, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Тунисе, Ливане, Мексике, Никарагуа, и Армении.

Венгрия получила первую партию российской вакцины «Спутник V». Население могут начать вакцинировать с 8 февраля. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. Российский препарат был зарегистрирован в стране 21 января Национальным институтом фармакологии и питания. Эта европейская страна стала первым государством в ЕС, в котором было разрешено применение «Спутника V».

Как писал NEWS.ru, Институт имени Пауля Эрлиха в немецком городе Ланген готов поддержать производство «Спутника V», как только регулятор ЕС одобрит его применение на территории Евросоюза. Глава института Клаус Цихутек подчеркнул, что немецкая сторона находится в контакте с производителем вакцины. Он отказался разглашать подробности переговоров.