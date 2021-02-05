Минздрав Республики Сербской одобрил применение вакцины «Спутник V»

В настоящее время использование российского препарата одобрено в России, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Тунисе, Ливане, Мексике, Никарагуа, и Армении.
Венгрия получила первую партию российской вакцины «Спутник V». Население могут начать вакцинировать с 8 февраля. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан. Российский препарат был зарегистрирован в стране 21 января Национальным институтом фармакологии и питания. Эта европейская страна стала первым государством в ЕС, в котором было разрешено применение «Спутника V».
Как писал NEWS.ru, Институт имени Пауля Эрлиха в немецком городе Ланген готов поддержать производство «Спутника V», как только регулятор ЕС одобрит его применение на территории Евросоюза. Глава института Клаус Цихутек подчеркнул, что немецкая сторона находится в контакте с производителем вакцины. Он отказался разглашать подробности переговоров.