Институт Пауля Эрлиха готов поддержать производство «Спутника V» в Германии

https://static.news.ru/photo/f4883bca-67aa-11eb-8e34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Институт имени Пауля Эрлиха в немецком городе Ланген заявил о готовности поддержать запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Германии после того, как регулятор ЕС одобрит его применение на территории стран Евросоюза.

Мы готовы поддержать регулятивно в случае, если они захотят производить в ФРГ, но должен быть получен допуск Еврокомиссии, — заявил «Интерфаксу» глава института Клаус Цихутек.

Он заявил, что германский исследовательский институт уже налаживал контакт с российским производителем препарата, однако отказался разглашать конфиденциальные делали переговоров.

Вопрос о допуске зарубежных препаратов на рынок ЕС решает Еврокомиссия на основе выводов регулятора — Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Институт Пауля Эрлиха занимается разработкой вакцин и лекарственных средств и находится в ведомстве Минздрава Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По его словам, теперь известно о готовности России зарегистрировать её в Европе.