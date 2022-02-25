Минобороны: российские военные вошли в Мелитополь

Минобороны России сообщило, что российские военные в ходе спецоперации вошли в Мелитополь. Военные вступили в город вечером в пятницу, 25 февраля, сообщает ведомство.

Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, — говорится в официальном сообщении министерства.

Отмечается, что жители города приветствовали российских военных. Некоторые горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами. Мелитополь находится в Запорожской области в 50 км от Азовского моря.

Минобороны отмечает, что российские войска не наносят никаких ударов по городам. Гражданскому населению ничто не угрожает. Выводится из строя высокоточными средствами поражения военная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. По данным Минобороны, выведено из строя уже 211 воeнных объектов военной инфраструктуры ВСУ, в том числе 17 пунктoв управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 39 радиолокационных станций.