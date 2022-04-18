Российские артиллеристы за ночь поразили 18 украинских пунктов управления

Российские артиллеристы в течение прошедшей ночи нанесли удары по 315 объектам Вооружённых сил Украины, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что войска РФ поразили 18 вражеских пунктов управления, а также 22 пушечные батареи, 275 украинских опорных пунктов и районы скопления солдат, пишет РИА Новости.

Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, — заявил Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что системы ПВО сбили два украинских истребителя Миг-29 в районе Изюма и один Су-25 под Авдеевкой. Также удары были нанесены по 11 беспилотникам, сказано в сообщении ведомства.

Российские расчёты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ. По его словам, российские военнослужащие выяснили местоположение командного пункта в результате допроса боевика ВСУ. Отмечается, что в результате удара был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады.