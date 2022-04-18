Российские военные сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

Министерство обороны России заявило о том, что системы ПВО сбили два украинских истребителя Миг-29 в районе Изюма и один Су-25 под Авдеевкой. Также удары были нанесены по 11 беспилотникам, сказано в сообщении ведомства.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе три украинских боевых самолёта: два истребителя МиГ-29 в районе населённого пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские артиллеристы нанесли удары по 315 объектам Вооружённых сил Украины. Уточняется, что войска РФ поразили 18 вражеских пунктов управления, а также 22 пушечные батареи и 275 украинских опорных пунктов.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские «Искандеры» нанесли удар по командному пункту ВСУ. В результате атаки был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады