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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». Политик добавил, что до начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинцы не пользовались симпатией европейцев. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа, пишет портал iDNES.cz.

Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? — рассказал Клаус. Он подчеркнул, что для урегулирования ситуации на Украине на первый план должен...