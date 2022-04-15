Российские «Искандеры» уничтожили командный пункт ВСУ
«Известия»: российские «Искандеры» уничтожили командный пункт ВСУ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:21, 18 апреля 2022
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
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Российские расчёты оперативных тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили командный пункт механизированной бригады ВСУ, передаёт корреспондент «Известий» Александр Морозов. По его словам, российские военнослужащие выяснили местоположение командного пункта в результате допроса боевика ВСУ. Отмечается, что в результате удара был уничтожен сам КП, а также более 100 членов механизированной бригады.
На сегодняшний день мы выполнили уже более 10 боевых пусков, приобрели огромный опыт, — рассказал «Известиям» командир стартовой батареи.
Он добавил, что благодаря полученному опыту бойцы смогут выполнять поставленные задачи в будущем с высоким качеством.
Новое видео с завода «Азовсталь», где находятся заблокированные украинские националисты, было опубликовано ранее агентством РИА Новости на официальном Telegram-канале. На кадрах видно, как над территорией завода поднимается клуб дыма, а на территории предприятия находятся множество разрушенных зданий. В Минобороны России заявили, что под заводом располагаются подземные этажи, в которых укрываются боевики. На видео также попала часть города Мариуполь, многие здания сильно разрушены.