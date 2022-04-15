Полыхающий завод «Азовсталь» попал на видео

Новое видео с завода «Азовсталь», где находятся заблокированные украинские националисты, было опубликовано агентством РИА Новости на официальном Telegram-канале. На кадрах видно, как над территорией завода поднимается клуб дыма, а на территории предприятия находятся множество разрушенных зданий. В Минобороны России заявили, что под заводом располагаются подземные этажи, в которых укрываются боевики.
Я поднял дрон, увидел клубы дыма, погнал на дым, пролетел примерно 2800 метров, дальше надо было возвращать дрон — был слышен в воздухе гул самолета, но ударов по заводу я не увидел, — пояснил оператор РИА Новостей.
На видео также попала часть города Мариуполь, многие здания сильно разрушены.
Руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов ранее сообщил, что совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя обнаружила больше 20 трупов мирных жителей. Отмечается, что миссия отправилась на передовые позиции, чтобы зафиксировать преступления украинского режима. Задача российских и донецких следователей — собрать доказательства и провести дальнейшее расследование гибели мирных жителей в городе. Организована активная «полевая» работа в этом направлении. Используются в том числе квадрокоптеры, чтобы тщательно осмотреть здание больницы и найти все тела.