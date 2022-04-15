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Мир

Полыхающий завод «Азовсталь» попал на видео

01:17, 18 апреля 2022
Полыхающий завод «Азовсталь» попал на видео
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Новое видео с завода «Азовсталь», где находятся заблокированные украинские националисты, было опубликовано агентством РИА Новости на официальном Telegram-канале. На кадрах видно, как над территорией завода поднимается клуб дыма, а на территории предприятия находятся множество разрушенных зданий. В Минобороны России заявили, что под заводом располагаются подземные этажи, в которых укрываются боевики.

Я поднял дрон, увидел клубы дыма, погнал на дым, пролетел примерно 2800 метров, дальше надо было возвращать дрон — был слышен в воздухе гул самолета, но ударов по заводу я не увидел, — пояснил оператор РИА Новостей.

На видео также попала часть города Мариуполь, многие здания сильно разрушены.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов ранее сообщил, что совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя обнаружила больше 20 трупов мирных жителей. Отмечается, что миссия отправилась на передовые позиции, чтобы зафиксировать преступления украинского режима. Задача российских и донецких следователей — собрать доказательства и провести дальнейшее расследование гибели мирных жителей в городе. Организована активная «полевая» работа в этом направлении. Используются в том числе квадрокоптеры, чтобы тщательно осмотреть здание больницы и найти все тела.

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