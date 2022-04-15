Полыхающий завод «Азовсталь» попал на видео

Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе также было принято смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров, с 11 апреля отменена комиссия в 12%. ​​Вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Карл фон Рор...