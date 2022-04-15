20 трупов жителей нашли в больнице Мариуполя на позициях националистов

Больше 20 трупов мирных жителей обнаружила совместная миссия из представителей ДНР в СЦКК и сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя, где были позиции украинских националистов. Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, миссия отправилась на передовые позиции, чтобы зафиксировать преступления украинского режима, пишет РИА «Новости».

СЦКК совместно со СК РФ проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы номер четыре города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно их будет больше — работы продолжаются, — отметил он.

Задача российских и донецких следователей — собрать доказательства и провести дальнейшее расследование гибели мирных жителей в городе. Организована активная «полевая» работа в этом направлении. Используются в том числе квадрокоптеры, чтобы тщательно осмотреть здание больницы и найти все тела.

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил, что Международный общественный трибунал по Украине начал собирать информацию о военных преступлениях в освобождённых районах ЛНР 15 апреля. Григорьев является председателем органа и в настоящее время находится в Рубежном. Он передал слова мирных жителей, которые заявили, что украинские военные выгоняли женщин из бомбоубежищ.