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Министерство обороны России продемонстрировало документы, захваченные российскими военными. Полученная документация принадлежит четвёртой бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины, располагавшейся в Гостомеле, передаёт телеканал «Звезда».

В списке бумаг, попавших в руки российских военных, были обнаружены карты, планы боевого применения, а также приказы и распоряжения. Полученные данные стали доказательством тесного сотрудничества Украины со структурами НАТО.

Ранее стало известно, что США изучают перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора по видеосвязи с членами Конгресса США призвал последних предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты».

В данный момент Вашингтон занимается проработкой данного вопроса с Варшавой, а также другими союзниками НАТО. В газете отметили, что число «самолётов советской эпохи», которое есть в распоряжении Польши, пока неизвестно.