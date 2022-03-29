Минобороны: из Херсонской области в Крым эвакуировали 138 граждан Турции

Военнослужащие Южного военного округа за сутки эвакуировали из Херсонской области в Крым 138 граждан Турции и 10 граждан Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Желающих покинуть Украину отправили на полуостров на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте. За всё время событий на Украине российские военнослужащие вывезли из Херсона в Россию около 600 иностранцев.

Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины, — говорится в сообщении.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что эвакуация иностранных граждан проводится в соответствии с запросам посольств стран.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что в Херсонской и Запорожской областях началось создание новых военно-гражданских администраций, запущена трансляция российского телевидения, а население всё чаще пользуется при расчётах рублями.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в свою очередь заявил, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей. Он призвал жителей региона не верить украинским СМИ и не бояться возвращения националистов. Он также отметил, что в ближайшее время будут освобождены Одесса и Николаев.