Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в южных областях Украины началось создание новых военно-гражданских администраций. Речь идёт о Херсонской области и юге Запорожской области Украины, находящихся под контролем военных РФ, отметил он в беседе с РИА Новости.

Там уже идёт формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди всё шире в расчётах используют российские рубли. Всё это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией, — пояснил постпред.

Новые администрации появятся в городах Приазовья, в частности в Мелитополе и Бердянске, которые Мурадов назвал частью единого хозяйственного комплекса с Крымом, прежде обеспечивавшего продовольствием туристов, посещавших Крым.

Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным, — считает постпред.

Ранее стало известно, что украинские города Мелитополь и Херсон уже 14 марта находились под полным контролем Вооружённых сил России. Об этом заявил начальник Национального центра управления oбороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцeв. Средствами контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ фиксируют все изменения обстановки на гумaнитарных маршрутах, добавил он.