Экс-депутат Рады заявил, что Херсон не вернётся под контроль Киева

Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он призвал жителей региона не верить украинским СМИ и не бояться возвращения националистов, сообщает РИА Новости.

С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернётся. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам и сплетням, — цитирует агентство обращение экс-депутата к жителям области.

По его словам, ВСУ и нацбатальоны несут большие потери в живой силе и технике, многие украинские военные сдаются в плен. Командование украинской армии и президент страны Владимир Зеленский на ситуацию никак не влияют.

Журавко добавил, что регион скоро вернётся к мирной жизни и посоветовал херсонцам никуда не уезжать. Он также отметил, что в ближайшее время будут освобождены Одесса и Николаев.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что в южных областях Украины — Херсонской и запорожской областях — началось создание новых военно-гражданских администраций, запущена трансляция российского телевидения, а население всё чаще пользуется при расчётах рублями.