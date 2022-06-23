Минобороны: бойцы «Кракена» взорвут детскую больницу Харькова и обвинят РФ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные из батальона «Кракен» собираются устроить провокацию в детской городской больнице в Харькове, чтобы затем обвинить российские войска в нанесении удара по гражданскому объекту. Об этом сообщили в Минобороны России. На место будущей провокации уже приехали представители западной прессы, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города, — поделился военный.

Здание уже заминировали и готовят к взрыву, когда российская артиллерия начнет наносить удары по военной инфраструктуре Харькова.

В Одессу для освещения этого фейка приехали два репортера CNN, их сопровождают 10 военнослужащих националистического батальона «Азов». Журналисты собираются подать это как террористические акты для дальнейшего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий, добавил Мизинцев.

Бойцы нацбатальона «Айдар», которые находятся в оцеплении на заводе «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться в плен, написали ранее в ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР. Собеседник агентства уточнил, что украинские военные назвали два условия для добровольной сдачи в плен. Первое — прекращение огня со стороны бойцов НМ ЛНР, второе — гарантии безопасности для мирных граждан.