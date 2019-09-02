https://static.news.ru/photo/6bb71d4c-cd6a-11e9-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Главы Министерств труда стран, входящих в «Большую двадцатку» одобрили декларацию о развитии занятости. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Среди приоритетов — адаптация к демографическим изменениям, создание инклюзивного рынка труда и расширение возможностей женщин. Встреча состоялась в японском городе Мицуяма, передаёт РИА Новости .

В заявлении также указано, что декларация призвана обеспечить согласованность политики сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста, социальной интеграции, полной и продуктивной занятости и достойного труда.

Мы признаем, что действия и сотрудничество с социальными партнёрами имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы будущее сферы труда основывалось на надлежащих реакциях на демографические изменения, дальнейшем прогрессе в обеспечении гендерного равенства и разумном развитии новых форм занятости. Мы также продолжим выполнять наши обязательства по решению проблем рынка труда и социальных проблем, — говорится в декларации.

В документе указано, что старение населения создаст новые возможности для трудоустройства. Если не будут приняты никакие действия, данный фактор может привести к нехватке рабочей силы и навыков, замедлению экономического роста, бедности и неравенству в пожилом возрасте.

Мы будем поощрять работодателей к тому, чтобы они переучивали пожилых работников и принимали на работу без дискриминации по возрасту. Мы также будем укреплять непрерывное образование и будем поддерживать переход пожилых работников, — отмечается в декларации.

Кроме того, в документе большое внимание уделяется вопросам большей продолжительности трудоспособного периода жизни.

Декларация затрагивает и вопросы трудоустройства молодёжи, так как многие страны G20 сталкиваются с высоким показателем безработицы среди молодого населения и неформальной занятостью.

Министры обозначили расширение возможностей занятости для этой категории, в том числе посредством образования и профессиональной подготовки.

Отдельный раздел декларации посвящён новым формам труда. Министры отметили, что они намерены устранить барьеры на пути к труду и обеспечить важные источники занятости и доходов. Именно такой подход сделает экономику более инклюзивной, считают они.

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