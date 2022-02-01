Министра обороны Канады высмеяли за угрозы в адрес России

Главу Минобороны Канады Аниту Ананд подняли на смех после её заявления в Киеве о «суровых санкциях» в отношении России в случае вторжения на Украину. Соответствующая публикация телеканала СВС собрала большое количество ироничных комментариев читателей.

Так, Mark Deckard задался вопросом, почему министр обороны Канады вообще поехала на Украину, если той грозит российское вторжение.

Проблема этих так называемых лидеров в том, что они не в силах решить домашних проблем, а Украина для них всего лишь костыль для падающего рейтинга, — отметил комментатор Peter James Chin.

Ещё один читатель заверил, что канадцы поделятся свободой с Украиной, как только сами обретут её. Другой комментатор обратил внимание на материал СВС о том, что Россия якобы раздувает протесты дальнобойщиков в Канаде в отместку за поддержку Украины.

Давно я так не смеялся, — написал в комментарии Bob Fox.

Ранее Ананд заявила, что у России ещё есть возможность выбрать между ведением переговоров во избежание эскалации на Украине и «суровыми санкциями» Запада. Она подчеркнула, что ограничения при «агрессии» будут неизбежными. Кроме того, министр призвала соотечественников не посещать Украину, а тем из них, кто там находится, порекомендовала выехать из страны по соображениям безопасности.