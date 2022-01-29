Министр обороны Канады заявила, что у России есть шанс избежать санкций

Россия в настоящее время ещё может выбирать между ведением переговоров во избежание эскалации на Украине и «суровыми санкциями» Запада, заявила министр обороны Канады Анита Ананд. Ограничения при «агрессии» будут неизбежными, отметила она в ходе визита на Украину. Видеозапись её выступления опубликовал канадский телеканал CBC.

Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнётся с суровыми санкциями и последствиями, — подчеркнула Ананд.

Она ранее рассказала о размещении на Украине канадских войск. По её словам, на фоне обострения ситуации военные переместились на запад от реки Днепр.

Ранее стало известно, что Канада отозвала часть своих сотрудников посольства на Украине. Из Киева уедут дипломаты, которые не задействованы в оперативной работе. Временно отзываются второстепенные сотрудники диппредставительства и оставшиеся члены семей. Посольство в Киеве продолжает работу в прежнем режиме.