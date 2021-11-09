Министр тонущего государства записал обращение, стоя по колено в воде

Глава МИД тихоокеанского государства Тувалу Сайон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (СОР26), стоя по колено в океане. Ролик опубликован на YouTube.

В своём обращении Кофе заявил, что изменение климата и повышение уровня Мирового океана губительны, они несут угрозу островным государствам Тихоокеанского региона, в том числе Тувалу.

Мы тонем, — заявил министр.

При просмотре видео изначально создаётся впечатление, что Саймон Кофе выступает с трибуны на фоне синей драпировки и флагов своей страны и ООН. Однако в конце обращения становится понятно, что министр стоит в воде на отмели, а за его спиной раскинулся Тихий океан.

Кофе отметил, что его заявление сталкивает СОР26 с реальностью, в которой оказались жители его государства, и подчёркивает смелость местных жителей.

Ранее мировые СМИ причислили Тувалу к списку островных государств, рискующих исчезнуть с лица Земли в связи с глобальным потеплением и таянием ледников.

Ранее газета India Times составила список крупных городов мира, которые могут уйти под воду уже к 2030 году. Первой под угрозой затопления окажется нидерландская столица Амстердам.