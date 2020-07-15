Министр обороны Израиля предупредил о возможности полного карантина

https://static.news.ru/photo/6c056dec-c6bd-11ea-b73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Коронавирус может оставаться угрозой для Израиля в течение полугода и больше, заявили министр обороны страны Бени Ганц. Он отметил, что распространение CIVOD-19 может привести к новому карантину.

Об этом политик рассказал в интервью телекомпании KAN.

Я хочу, чтобы общественность знала, что может сложиться ситуация, при которой нам необходимо будет вернуться к частичному или полному карантину, или же усилить ограничения, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.