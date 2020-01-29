Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что «сделка века» между СССР и Германией, которая была заключена 50 лет назад, показала, что между западными странами и Россией возможны развитые экономические отношения, но за это «нужно бороться».
По его словам, с момента заключения этой сделки Германия пережила большие вызовы в международных отношениях между Востоком и Западом.
Мы были несогласны со многим, что делал в то время СССР, но остаётся верным, что, вне зависимости от всех этих политических обстоятельств, поставки газа, соблюдение обязательств по поставкам никогда не подвергались угрозе, — заявил немецкий министр на приеме профильного союза «Восточный комитет — Восточноевропейское объединение немецкой экономики».
Альтмайер подчеркнул, что возможно строить развитые международные отношения, однако в них необходимо инвестировать и за них нужно бороться.
Контракт «сделка века „газ — трубы“» заключили власти СССР и Западной Германии 1 февраля 1970 года. По соглашению Германия должна была поставлять в Советский союз трубы и оборудование для строительства газопровода в Западную Европу. Советское государство в обмен на эти поставки обязалось экспортировать в Германию газ с месторождений в Западной Сибири. За 20 лет планировалось отправить в ФРГ 52,5 млрд кубометров газа.
Ранее дочерние компании «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами «Северного потока — 2», попросили у Берлина освободить их исполнения газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщал NEWS.ru.
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