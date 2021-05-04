В МИД Палестины призвали ограничить роль США на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/95e928d8-ad99-11eb-bb94-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/РИА Новости

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что нельзя допустить ситуации, в которой США вновь провозгласят себя единственным посредником в ближневосточном урегулировании. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава палестинского МИД отметил , что международный квартет в составе делегаций ЕС, России, США и ООН является главным действующим лицом в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. По словам аль-Малики, Вашингтон «осознаёт свою ответственность в квартете». В Палестине ожидают, что «динамика общения США с квартетом» заставит Израиль более активно взаимодействовать с вовлечёнными в ситуацию сторонами.

За период правления Дональда Трампа американская администрация показала, что она откровенно склоняется в сторону Израиля. Исходя из этого опыта, мы понимаем, что не можем вернуться к такой ситуации, <...> не можем допустить, чтобы американская сторона была единственным посредником, — подчеркнул палестинский министр.

Палестинцы в рамках приостановленного в данный момент процесса мирного урегулирования требуют, чтобы границы между Израилем и Палестиной проходили по линиям, существовавшим до войны 1967 года. Израиль категорически отказывается от этого предложения и не соглашается делить Иерусалим, который еврейское государство объявило своей вечной и неделимой столицей.

28 января 2020 года бывший тогда президентом США Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «Сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

В ходе встречи с Лавровым Рияд аль-Малики поблагодарил российского коллегу за помощь в предоставлении вакцины от коронавируса.